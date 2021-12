Mulher morre após ser atropelada na BA-535; motorista fugiu do local

Uma mulher morreu depois de ser atropelada na noite desta segunda-feira, 13, na BA-535, mais conhecida como Via Parafuso. O acidente ocorreu no km 7, nas imediações do Viaduto dos Trabalhadores, sentido Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Concessionária Bahia Norte, administradora da rodovia, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima, que morreu no local. Tanto ele como o automóvel ainda não foram identificados.

Segundo o site Camaçari Notícias, testemunhas identificaram a vítima como Valdelice Jesus dos Santos, 63 anos. Ela teria atravessado a pista quando foi atingida.

Ainda conforme o site local, a vítima estaria indo para Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde trabalhava na recepção.

