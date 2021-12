Mulher morre após se jogar de prédio com medo de explosão de gás

Uma mulher de 35 anos morreu na noite desta quinta-feira, 28, após se jogar do terceiro andar do prédio em que morava, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Segundo informações de vizinhos, Anatalia dos Santos Freitas teria se desesperado com medo da explosão do botijão de gás da vizinha.

A vítima morava no Residencial Aeroporto, do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

Segundo informações divulgadas pelo site Acorda Cidade, uma vizinha gritou que o botijão estava vazando e ia explodir. Neste momento, os ocupantes do prédio desceram as escadas correndo para escapar da possível explosão, incluindo a filha de Anatalia.

A vítima se lançou para fora do prédio e teve morte instantânea. O levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Luiz Osorio de Melo Nobre, por volta das 20h. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

