Mulher morre após receber descarga elétrica lavando roupa

Gleyde de Jesus Freire, de 33 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto lavava roupas no quintal da casa onde morava na cidade de Itapetinga (distante a 552 km de Salvador), na região sudoeste da Bahia da Bahia, nesta terça-feira, 8.

De acordo com a delegacia do município, a vítima usava uma máquina de lavar ligada a um cabo de energia que estava com uma emenda, o que pode ter provocado o acidente, que ocorreu na Rua Nova República, no Bairro Vila Isabel.

Vizinhos relataram que ouviram gritos de Gleyde. "Quando cheguei perto ela já estava desmaiada, descalça e com as roupas molhadas, a tomada ficou sobre os seios dela", disse uma moradora do local, em entrevista ao site Itapetinga Repórter.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada para o local e tentou reanimar a vítima, mas não obteve sucesso.

O corpo de Gleyde, que era casada e tinha dois filhos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Vitória da Conquista.

