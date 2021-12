Mulher morre após colisão com caminhão na BR-324

Uma mulher morreu após ter se envolvido em acidente com um caminhão baú e com um outro veículo por volta das 8h30 desta segunda-feira, 24, no KM 618 da BR-324, nas proximidades do Porto Seco Pirajá.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alcione Pereira da Silva dirigia um Ford Fiesta no sentido Feira de Santana-Salvador. O seu veículo teria se chocado lateralmente contra um Gol e atravessado para a outra pista, onde teria batido no caminhão baú.

Alcione morreu no local. Já o condutor do Gol e os dois homens que estavam no caminhão sofreram apenas ferimentos leves. O acidente deixou o trânsito lento no trecho.

