Mulher morre após carreta desgovernada colidir em carro na BR-116

Um acidente envolvendo seis veículos deixou uma pessoa morta e cinco feridas na noite desta segunda-feira, 5, na BR-116. O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 643, no trecho do município de Jaguaquara (a 336 quilômetros de Salvador). Rita de Cássia Santos Corrêa, 57 anos, que morreu no local, foi lançada para fora do veículo.

Segundo o Blog do Marcelo, uma carreta desgovernada desceu o trecho da rodovia, conhecido como "Serra do Motum, e atingiu um carro modelo Hyundai Tucson, onde Rita de Cássia estava. Por conta do impacto, o veículo rodou na pista e bateu em um caminhão que vinha no sentido oposto.

Ambulâncias do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e da Via Bahia Concessionária prestaram os primeiros socorros para os feridos. Logo em seguida, eles foram encaminhados para o HGPV. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

De acordo com o blog, Rita de Cássia era funcionária da Prefeitura de Jequié. Detalhes sobre o sepultado dela ainda não foram divulgadas.

