Mulher morre após cair e fraturar costela dentro de ônibus em Conquista

Uma mulher identificada de 49 anos morreu após cair dentro de um ônibus em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Cidinalva Gusmão da Silva estava internada há 13 com fraturas na costela, provocadas pela queda, e morreu na terça-feiras, 26, após adquirir uma infecção hospitalar.

O acidente ocorreu quando o ônibus, da empresa Viação Vitória, passou em alta velocidade por um quebra-molas. Ao Portal A TARDE, a empresa alegou que o motorista não viu o quebra-molas e, por isso, não diminuiu a velocidade. Segundo a empresa, Cidinalva estaria em pé e não se segurou durante a viagem.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral de Vitória da Conquista

As imagens das câmeras de segurança do coletivo serão analisadas. Além disto, o motorista e o cobrador vão prestar depoimento sobre o ocorrido. O laudo médico sobre a morte de Cidinalva ainda não foi divulgado.

Em nota enviada nesta quinta, 28, a Viação Vitória considerou a morte de Cidinalva como "uma fatalidade" e afirmou que "continuará prestando todo o apoio à família". "O acidente ocorrido dentro de um ônibus da nossa empresa foi uma fatalidade e as causas estão sendo apuradas, com a ajuda das imagens do vídeo monitoramento e depoimentos do motorista e cobrador. A empresa está à disposição para prestar todos os esclarecimentos às autoridades e continuará dando toda a assistência necessária, ocasião em que manifestamos toda nossa solidariedade e reiterando nossos votos de pesar"

*Sob a supervisão da jornalista Thaís Seixas

