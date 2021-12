Mulher morre após atropelamento na BR-101

Um mulher morreu depois de ser atropelada na BR-101, no km 812, na região urbana de Itamaraju (a 621 quilômetros de Salvador). De acordo com Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), o acidente ocorreu por conta da vitima. Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local, mas a vítima já estava sem vida.

De acordo com site Rastro 101, a vítima estava caminhando na rodovia, quando entrou, repentinamente, na via e acabou sendo atingida pelo caminhão modelo Ford Cargo, com placa de Teixeira de Freitas.

