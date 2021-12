Mulher morre ao ser atingida por coqueiro no interior da BA

Uma mulher morreu na tarde deste domingo, 23, após ser atingida por um coqueiro em Formosa do Rio Preto, no extremo Oeste da Bahia.

Clores Maria Nazário Pulgas, de 48 anos, era do Piauí e passeava com a família pelo Balneário Paraíso, às margens do Rio Preto. Ela e Josiene de Oliveira Neri, de 28 anos, estavam em uma mesa quando foram atingidas pela árvore, que estava com a raiz envelhecida e não resistiu a uma rajada de vento.

Clores não resistiu ao impacto da árvore e morreu no local. Já Rosiene foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, onde deu entrada com uma fratura na perna.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras e deve ser sepultado no Piauí.

