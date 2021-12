Mulher morre afogada no Rio Jacuípe

Foi sepultado no final da tarde desta segunda-feira, 14, no cemitério São Jorge, em Feira de Santana, 110 km de Salvador, o corpo da diarista Célia da Cruz, 44 anos, morta por afogamento no rio Jacuípe, na tarde de domingo (13).

De acordo com o irmão da vítima, Marcelo da Cruz, 37 anos, ele estava com Célia e outras pessoas da família fazendo a travessia no rio na altura do viaduto da BR 116, em uma embarcação que tinha capacidade para quatro pessoas, mas estava com sete à bordo.

"Quando a gente viu, um Jet ski (não identificado até ontem), foi manobrado a uma certa distância da gente, mas as ondas fizeram com que a água começasse a entrar no nosso barco, que afundou rapidamente", disse, afirmando que se não fosse ajuda de pescadores que estavam nas proximidades, "certamente mais pessoas teriam morrido".

O corpo de Célia foi localizado em torno das 7h da manhã desta segunda por moradores e segundo os familiares só por volta das 13h prepostos do DPT estiveram no local para fazer a remoção para o IML. "Isso é uma falta de consideração. A gente já perdeu um familiar e ainda tem que passar por este sofrimento da espera", disse Marcelo da Cruz.

"Tem ocorrido muitos acidentes neste rio", afirmou o ambulante, amigo da família de Célia, Generoso Cardoso, atribuindo a situação ao consumo de bebida alcoólica e a imperícia de condutores de barcos e Jet skis.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Feira de Santana, Capitão Genevaldo Neri dos Santos Junior, embora ele tenha a informação que a embarcação estava superlotada, "cabe à Marinha a fiscalização das embarcações, tanto de transporte de pessoas, quanto dos Jet skis utilizado para o lazer".

A Capitania dos Portos de Salvador, através da assessoria de comunicação, afirmou que até ontem não tinha sido comunicada sobre o acidente, mas destacou que faz vistoria e fiscalização nas embarcações e que deverá abrir um inquérito para apurar as responsabilidades sobre a morte da diarista. A reportagem não conseguiu informações do DPT sobre a demora em buscar o corpo na beira do rio.

adblock ativo