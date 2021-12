Mulher mata marido após discussão em Feira de Santana

Uma mulher matou o marido com um golpe de faca na noite desta quarta-feira, 28, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu após uma discussão entre os dois dentro da residência do casal, na rua L, no bairro Aviário.

Luciano de Jesus Silva, 36 anos, estava sentado no sofá quando foi atingido no pescoço. Eliete Alves da Silva foi presa em flagrante. Na delegacia, a mulher disse que o homem tinha lhe agredido por cíumes e que não teve a intenção de matar quando deferiu o golpe de faca.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. O caso será investigado pela delegacia da cidade.

