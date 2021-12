Mulher mata companheira 'por ganância' diz delegada

Ganância. Esta foi, segundo a polícia, a motivação do assassinato contra a empresária Fernanda Iara Marques Soares, 36 anos, morta a facadas no último dia 23 de dezembro, no apartamento onde morava, no condomínio Park Residencial Litorâneo, em Buraquinho, Lauro de Freitas. A ex-companheira dela, Joseane Andrade da Silva, 29, é a principal suspeita.



"A motivação foi ganância. Não foi um crime passional. Joseane estava preocupada com a vida boa que ia perder com o fim do relacionamento. A vida boa dela era bancada por Fernanda. Em um ano, fizeram cinco viagens", afirmou a delegada Andrea Barreto Arrais, que preside o inquérito. "Fernanda havia acabado de adquirir uma casa avaliada em torno de R$ 300 mil. Joseane ganhava pouco mais de um salário mínimo. Ela ficou revoltada porque achava que tinha direito ao imóvel", disse a delegada.



No dia do crime, Joseane, que estava ferida, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Menandro de Faria e autuada em flagrante pela delegada Andrea Arrais.



No entanto, no dia seguinte à prisão, o juiz Admar Ferreira Souza, do Plantão Judiciário, anulou o flagrante. Desde então, ela está em liberdade. A decisão da Justiça revoltou a família da vítima. Fernanda Marques e Joseane da Silva estavam juntas há dois anos e meio, aproximadamente.

