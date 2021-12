Mulher mata companheira a facadas e coloca corpo em colchão

Uma mulher matou a companheira a facadas e tentou desovar o corpo dentro de um colchão nesta quarta-feira, 28, em Feira de Santana (100 km de Salvador). A suspeita, Thaís dos Santos de Jesus, 20 anos, foi agredida por populares quando o carroceiro que levava o colchão percebeu a presença do corpo. A 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) acredita que a motivação do crime seja passional.

Depois do crime, que ocorreu dentro da casa do casal, Thaís colocou o corpo da vítima em um colchão e contratou um carroceiro para jogar o objeto fora. Depois de ter sido agredida, a polícia levou a suspeita para o Hospital Geral Clériston Andrade. Ela recebeu voz de prisão em flagrante, ainda no hospital.

Uma faca com sangue, possivelmente usada no crime, foi encontrada e apreendida dentro da casa, onde também havia uma fronha manchada. A vítima Thaiure Silva De Araujo, 20 anos, foi esfaqueada nas costas.

