Mulher manda matar rival para ficar com herança do amante

O assassinato de Marluce Maria Trajano, de 48 anos, foi esclarecido pela polícia de Itatim, distante 221 km de Salvador, no sábado, 31. A vítima foi encontrada morta, com sinais de asfixia, espancamento e disparos de arma de fogo, na sexta-feira, 30, em sua residência, na localidade da Melancia.

Edson Couto Santos, o "Negão", 36 anos, confessou o homicídio e foi presso na tarde da sexta. Ele informou em depoimento que o crime foi encomendado por sua irmã, Miralva Couto Santos, a "Mô", 32 anos e rival de Marluce. O criminoso já foi condenado a 14 anos por homicídio.

De acordo com a polícia, o marido da vítima passou a morar com a mandante, mas não terminou o relacionamento com Marluce. Então passaram a viver um triângulo amoroso. Frequentemente as duas mulheres entravam em conflito, já que moravam próximas.

Com a intenção de ser a única herdeira do amante, que está com uma grave doença, Miralva pediu a "Negão" que matasse Marluce. Ela escolheu a sexta pois viajaria para levar o companheiro a uma consulta médica em Salvador, dessa forma ela não seria suspeita da morte de Marluce. Miralva foi presa e autuada em flagrante.



Ver mapa maior

adblock ativo