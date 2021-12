Mulher lamenta demora de exame em Feira de Santana

Com suspeita de tumores no pâncreas, a diarista Márcia dos Santos, 42, enfrenta dificuldade para obter exame necessário a um diagnostico. Ela diz aguardar há três meses a marcação de uma ultrassonografia endoscópica, mesmo tendo em mãos decisão judicial que obriga o estado a providenciar o procedimento no prazo de 72 horas.

"Até agora, eles ficam no jogo de empurra, vamos na Secretária de Saúde do município e eles mandam ir na 2ª Dires. Lá, a funcionária diz que não consegue falar com a Sesab. Enquanto isso, fico nesta luta, com fortes dores e sem poder fazer nada".

Mas, a versão da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) é outra. Em nota, o órgão diz que a liminar foi atendida, com a marcação de avaliação em 28 de novembro de 2014, no Hospital Geral Roberto Santos (no Centro de Hemorragia Digestiva), com o Dr. Marcos Clarêncio, coordenador do serviço, por se tratar de procedimento invasivo, que necessita de sedação.

O órgão informa que, como se trata de paciente de outro município, todo o contato referente à marcação foi feito entre a assessoria técnica desta secretaria junto à Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana (SMS), por e-mail e telefone, para a liberação do Transporte Fora do Domicílio (TFD) intermunicipal (de responsabilidade do município de origem da paciente).

A nota diz ainda que a paciente não compareceu na data marcada e a SMS não voltou a manter contato com a Sesab. E finaliza informando que a assessoria técnica da Sesab já entrou em contato com o Hospital Geral Roberto Santos, que marcou o atendimento para o próximo dia 21.

Exame caro

Em meio às versões divergentes, a paciente disse que em Feira de Santana o exame não é feito, só em Salvador. Mesmo assim, a família não pode pagar pelo serviço na rede particular.

"O exame custa R$ 3.250 mais R$ 300 de uma consulta que o médico exige antes do realizar o procedimento. Márcia obteve com o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Gustavo Hungria, a determinação de que o exame fosse realizado em 72 horas, sob pena de multa de R$ 5 mil ao estado. "Ela só consegue levantar porque usa morfina para aliviar as dores", diz o irmão Edson lembrando que Márcia não pode trabalhar nem recebe beneficio do INSS. "O médico me falou que não posso entrar com pedido de auxilio doença, pois não tenho um diagnóstico confirmado".

