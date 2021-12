Mulher flagra cobra de 2 metros tentando capturar galinha em quintal

Uma mulher flagrou uma cobra de aproximadamente 2 metros atacando uma galinha no quintal de sua casa, no povoado de Riachinho, em Barreiras, no oeste baiano (a 873 quilômetros de Salvador).

Assustada, a dona do imóvel, que não teve o nome revelado, acionou o Corpo de Bombeiros, que fez a remoção do animal. A cobra foi devolvida à natureza. O caso aconteceu na tarde desta quarta, 24, e as informações são do site Barreiras Notícias.

