Mulher fica ferida após filho perder a direção e capotar carro na BR-242

Uma mulher ficou ferida após o filho perder a direção do carro e capotar várias vezes, no início da tarde deste sábado, 25. O acidente aconteceu por volta das 12h40, no km 850 da BR-252, trecho próximo ao município de Barreiras.

Segundo informações do blog do Sigi Vilares, o carro modelo Fiat Siena seguia de Goiânia (GO) para Angical (BA), quando o motorista Paulo Vinícius, 27 anos, perdeu o controle da direção após tentar fazer uma ultrapassagem.

Ainda conforme o blog, a vítima, identificada pelo prenome de Auxiliadora, 44 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Luís Eduardo Magalhães.

adblock ativo