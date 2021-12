Mulher fica ferida após carro ser alvejado no Oeste da Bahia

Uma mulher foi baleada dentro de um carro no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, na madrugada desta sexta-feira, 30. De acordo com o Blog do Braga, a vítima foi atingida nas costas. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferida em estado grave para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

O motorista do veículo, onde a mulher estava, saiu ileso. Ele não soube informar se os autores do crime estavam a pé, de moto ou carro. Eles efetuaram cinco disparos.

adblock ativo