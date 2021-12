Mulher fica ferida após capotamento em Feira de Santana

Uma mulher não identificada ficou levemente ferida após um acidente entre dois veículos, na manhã deste sábado, 19, no município de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O acidente aconteceu por volta das 9h e o veículo em que a vítima estava capotou na Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a condutora teria invadido o sinal do cruzamento da Av. Getúlio Vargas com a Rua Barão do Rio Branco, colidindo com o fundo de uma picape Montana. Após a colisão, o veículo da vítima subiu no meio fio e capotou logo em seguida.

