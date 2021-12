Mulher fica ferida após acidente em Vitória da Conquista

Um grave acidente deixou uma mulher ferida na tarde desta quarta-feira, 12, na Avenida Luís Eduardo Magalhães, uma das vias mais movimentadas do município de Vitória da Conquista (distante 512 km de Salvador).

Segundo informações do Blog do Anderson, o acidente ocorreu por volta das 15h, próximo ao condomínio Caminho do Parque, após a motorista da picape ter perdido o controle da direção.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o hospital.

