Mulher esquece R$ 1 mil em caixa eletrônico e tem valor devolvido em Jequié

Após esquecer R$ 1 mil em um caixa eletrônico na cidade de Jequié (a 367 km de Salvador), a dona do dinheiro, que não teve a identidade divulgada, teve o valor devolvido.

Segundo informações do site Teixeira News, policiais militares realizaram rondas por uma localidade, conhecida como avenida Santa Luzia, quando foram chamados por moradores para auxiliarem na devolução do valor que foi encontrado em um caixa eletrônico do Terminal Rodoviário.

Ainda de acordo com o site, os PMs iniciaram buscas para localizar a proprietária. Depois de ter sido localizada, ela compareceu à 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, onde apresentou o comprovante da operação bancária.

