Mulher envenena filha após brigar com ex-marido

Uma mulher envenenou a filha de 1 ano e oito meses com veneno de rato neste domingo, 2, em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. Daniela Albertina Santos, de 19 anos, deu chumbinho para a criança após se desentender com o ex-marido.

A jovem pretendia consumir o produto, mas desistiu ao ver a filha chorando com dor, de acordo com o site Radar 64. Em seguida, ela chamou um táxi e levou a menina para o Hospital Regional, onde a criança passou por um processo de desintoxicação e passa bem.

O hospital acionou a polícia e Daniela foi presa em flagrante. Ela foi autuada por tentativa de homicídio qualificado. A pena varia entre 12 e 30 anos de prisão.

Segundo o site, o bebê esteve hospitalizado no sábado e Daniela pediu que o ex-marido Salatiel Souza Conceição, 24 anos, ficasse com a criança no hospital. Mas ele teria negado alegando que iria sair com uma nova namorada.

A jovem, então, recebeu matar a filha e cometer suicídio.

