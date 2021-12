Mulher e sobrinha morrem em acidente de carro na BR-101

Duas pessoas morreram durante um acidente de carro no km 889, da BR-101, em Teixeira de Freitas (a 753 km de Salvador). As vítimas foram identificadas como Gilmara Souza Silva - que foi arremessada para fora do veículo - e a sobrinha dela, Letícia Silva Santos, 13 anos, encontrada sem vida no banco traseiro do veículo.

Roberto de Souza Silva, Gilmar Souza Silva e Lucimara Silva Santos, que estavam no veículo, ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo informações do Site Liberdade News, o veículo de modelo Corsa, com placa da cidade de Aracruz (ES) saiu da pista nesta sexta-feira, 29, e acabou descendo uma ribanceira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.

