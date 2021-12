Mulher é presa transportando mais de 50 kg de maconha na BR-116

Uma mulher de 26 anos, que não foi a identidade revelada, foi presa em flagrante no domingo, 26, com 52 kg de maconha em um ônibus clandestino na BR-116, próximo à cidade de Vitória da Conquista (distante a 527 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita foi detida durante uma fiscalização no KM 830 da rodovia. Ela transportava duas malas contendo 59 tabletes do entorpecente, encontrados pelos agentes no bagageiro do veículo que fazia o itinerário São Paulo-SP a Garanhus-PE.

Após a prisão, a mulher informou que recebeu o entorpecente no bairro do Brás, capital paulista, para entregá-lo em Aracaju-SE, onde ganharia uma quantia em dinheiro.

Outro flagrante

Ainda de acordo com a PRF, uma hora antes do flagrante, um outro ônibus com destino a Pernambuco foi parado e, durante a abordagem, foi encontrado uma mochila com 1 kg de cloridrato de cocaína e 2,7kg de maconha.

O passageiro, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi identificado como o proprietário do entorpecente e já havia realizado a venda de cocaína a um outro passageiro.

Os envolvidos foram presos e encaminhados com as drogas apreendidas para a delegacia de polícia judiciária local.

