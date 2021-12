Mulher é presa suspeita de tentar matar vizinho em Itatim

Gabriela Andrade dos Santos, a Gabi, foi presa, na madruga desta segunda-feira, 26, no município de Itatim, a 213 km de Salvador, suspeita de tentar matar o vizinho Edivaldo Trindade dos Santos com golpes de faca, em maio deste ano.

Segundo informações da Polícia Civil, policiais militares flagraram a mulher na Avenida José Vieira Gomes, em Itatim, e a conduziram à unidade policial.

Gabriela, que estava com o mandado de prisão em aberto desde maio, foi finalmente presa. Porém, ainda de acordo com a polícia, já na Delegacia Territorial (DT) do município, deu socos na porta de vidro da unidade, enquanto aguardava ser interrogada. Com isso, vai responder, agora, por dano qualificado e ficará à disposição da Justiça.

