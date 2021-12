Mulher é presa suspeita de tentar matar outra com garrafada na Bahia

Uma mulher identificada como Ediléia de Jesus Santos, 43 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, suspeita de tentar matar outra com uma garrafada, no município de Eunápolis (distante cerca de 392 km da capital baiana). De acordo com informações do site Radar64, as duas estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram a brigar.

Ainda segundo o site, Ediléia teria golpeado Maria Helena Carvalho, 37 anos, no pescoço e braço. Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) declarou que, por pouco, o vidro não atingiu a veia jugular. A vítima passou por cirurgia no Hospital Regional. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

A suspeita foi localizada pela polícia nas proximidades do bar. Ela, que já foi presa outra vez por brigar em bar, foi autuada por tentativa de homicídio.

