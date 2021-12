Mulher é presa suspeita de tentar matar bebê por causa de celular em Vitória da Conquista

Uma mulher, de identidade não revelada, foi presa suspeita de tentar matar um bebê de um ano de idade, no sábado, 16, no município de Vitória da Conquista (distante 518 km de Salvador). Segundo informações do Blog do Anderson, ela estava cuidando do cabelo e ficou irritada quando a criança jogou o celular dentro de um balde com água.

De acordo com o delegado Marcus Vinícius Morais de Oliveira, a suspeita esmurrou o bebê até acontecer um desmaio. Ainda segundo ele, a intensão da mulher era afogar a criança, porém ela foi impedida por uma adolescente de 16 anos.

A suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.

