Mulher é presa suspeita de matar namorada com golpes de canivete

Danielle Pereira dos Santos, 26 anos, foi presa suspeita de matar com golpes de canivete a namorada Adriana Conceição da Anunciação. O crime ocorreu no sábado, 19, na avenida Gonçalves Ledo, no Bairro Bela Vista, na região central de Teixeira de Freitas (a 689 km de Salvador).

Vizinhos ligaram para a polícia após ouvirem gritos vindo de dentro da casa. Após a chegada da guarnição, os polícias encontraram a suspeita na porta de casa, informando que havia matado a namora acidentalmente. Com a voz de prisão, a mulher entregou a a arma usada no assassinato, um canivete de lâmina afiada e cabo de madeira. Logo em seguida, ela foi levada à sede da 8ª Coorpin.

Segundo a polícia, as duas mulheres tinham um relacionamento complicado e discutiam com frequência. A motivação do crime está sendo analisada, mas a hipótese mais provável é ciume.

Como a sede da 8ª Coorpin não possui uma estrutura para mulheres, Danielle Pereira dos Santos será transferida nos próximos dias para a ala feminina do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde estará à disposição da Justiça. As informações do site Teixeira News.

