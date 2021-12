Mulher é presa suspeita de mandar matar marido em Brumado

A dona de casa Marta Dias de Barros, de 32 anos, foi presa no domingo, 23, em Brumado, distante a 552 km de Salvador, suspeita de mandar matar o marido, o lavrador Regimalço dos Santos Mirante, 37.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no sábado, 22, em Uburanas, no município de Aracatu, a 618 km da capital. O lavrador teria sido morto a pedradas pelo amante de Marta, que está sendo procurado.

Marta foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. Ela está custodiada na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

