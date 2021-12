Mulher é presa suspeita de estuprar criança de 12 anos em Conquista

Uma mulher, identificada apenas como "Rosa Cigana", foi presa na noite de segunda-feira, 26, suspeita de estuprar um garoto de 12 anos no município de Vitória da Conquista (distante 527 km de Salvador), no sudoeste do estado. O crime foi filmado e viralizou nas redes sociais.

De acordo com informações do site Blitz Conquista, um menor gravava as cenas enquanto a mulher praticava o ato. Dois adolescentes, de 12 e 17 anos, foram apreendidos. Segundo a polícia, o conselho tutelar foi acionado, além dos responsáveis pelos menores.

Ainda conforme o site, nas redes sociais, populares afirmavam que fariam "justiça" com as próprias mãos e fomentavam agressões e até a morte da suspeita, que fugiu, pois, de acordo com a polícia, estava jurada por facções criminosas. A casa dela foi parcialmente destruída e queimada.

"Rosa Cigana" foi autuada em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhada ao Presídio Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista.

