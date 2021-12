Mulher é presa suspeita de aplicar golpes em locadoras de veículos

Um mulher foi presa nesta quinta-feira, 29, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Simões Filho, acusada de ser integrante de uma quadrilha que aplicava golpes em locadoras de veículos. A suspeita, de 23 anos, foi flagrada no KM 599 da BR-324 depois de apresentar à fiscalização uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

A PRF da cidade de Cristinápolis/SE prendeu na quarta-feira, 28, quatro pessoas no KM 200 da BR-101, acusadas de portarem documentos de CNH falsificados. Os suspeitos viajavam em comboio com quatro veículos alugados, de modelos Jeep/Renegade (2), Renault/Duster (1) e M. Benz/ C180 (1).

De acordo com a PRF, quando foram presos, os envolvidos revelaram detalhes do esquema: apresentando CNHs falsas, eles viajaram de Brasília/DF até Maceió/AL com carros alugados de duas empresas diferentes. Ao chegarem ao destino, faziam a devolução e logo depois alugavam outros para fazerem o caminho de volta.

A ideia era vender os veículos em feiras de comércio de produtos roubados, em Brasília. Dois dos presos eram os “cabeças” do esquema, responsáveis por conseguir os documentos falsos e convencer os demais, que receberiam certa quantia em dinheiro pelo transporte.

Agentes de Simões Filho foram informados que outra integrante estaria naquele trecho. Ao efetuarem a abordagem, ela apresentou CNH com indícios de falsificação, o que foi confirmado após análise e consulta ao banco de dados. O documento estava em nome de outra pessoa, mas com a foto da portadora.

A mulher foi presa em flagrante por uso de documento falso e encaminhada para a delegacia de polícia judiciária, onde serão instaurados os procedimentos para apurar a participação de cada envolvido no esquema.

De acordo com a quadrilha, o golpe já foi aplicado com sucesso, pelo menos uma vez, com a entrega dos veículos locados em São Paulo.

