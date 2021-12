Mulher é presa suspeita de aliciamento de menores em Itabuna

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira, 22, suspeita de aliciamento de menor, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia.

A suspeita, de pré nome Valquiria, teria chegado com uma adolescente de 13 anos e três homens em um motel por volta das 5h da segunda. As 12h ela e os homens saíram do local e deixaram a menina sozinha, segundo o blog Vermelhinho Notícias.

Por volta das 17h os funcionários do motel estranharam a menina não ter saído do quarto e abriram o cômodo com uma chave mestra. Neste momento eles acionaram a polícia ao encontrar a menina dormindo e constatarem que ela era menor de idade.

Segundo a Polícia Militar, a menor de idade informou a presença de três homens e a “tia”, que era, na realidade, sua vizinha.

Valquíria foi identificada e encaminhada para o Complexo Policial de Itabuna. O Conselho Tutelar foi acionado e a vítima será orientada pelas autoridades.

O caso será investigado pela Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) e pelo Ministério Público. A polícia tenta localizar os três suspeitos.

