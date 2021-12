Mulher é presa por tráfico de drogas em Barreiras

Uma mulher de 33 anos foi presa por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 2, em Barreiras. Joeci da Silva Brito foi pega com 20 papelotes prontos para venda, contendo uma substância semelhante à cocaína.

Um equipe da 83ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizava rondas no bairro Vila Brasil, quando flagrou Joeci com atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura. Ela guardava a droga na blusa, deixou um papelote cair no chão e foi presa em flagrante.

Os policiais encaminharam a suspeita para o Departamento de Polícia local.

