Mulher é presa por tráfico de drogas e corrupção de menores na Bahia

Naide Aymores da Soledade, de 52 anos, foi presa em Nova Viçosa (distante da 855 km de Salvador), na quinta-feira, 16, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e de manter relações sexuais com um menor de idade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP-BA), em depoimento, Naide confessou que trabalhava para o traficante conhecido como "Coroa ou Bujão", que atuava naquela região. Ele atualmente está preso no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.

A suspeita também teria um relacionamento com uma adolescente, no qual trocava sexo por drogas, ainda de acordo com a SSP. Com ela, foram apreendidos 232 pedras de crack, R$ 492 em dinheiro e um aparelho de celular. Naide foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores.

