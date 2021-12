Mulher é presa por dirigir carro roubado e sem habilitação na BR-101

Uma mulher de 40 anos foi presa na tarde desta quinta-feira, 24, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em trecho que pertence ao município de Teixeira de Freitas (distante a 809 km de Salvador), no sul do estado. As equipes informaram que ela conduzia um carro roubado, além de estar sem habilitação.

De acordo com a PRF, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, no Km 877 da rodovia. Os agentes realizavam fiscalização de prevenção de acidentes, quando abordaram um veículo modelo Volkswagen Voyage, com placa da cidade de Valença (BA).

O automóvel foi vistoriado e foram encontradas indícios de adulterações. As equipes perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes. Eles informaram que essa modalidade é utilizada para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

A PRF também analisou um boletim registrado pelo verdadeiro proprietário do veículo, que teve os dados clonados e estava sendo utilizado no automóvel que possuía ocorrência de roubo. Ele informou que estava recebendo multas em lugares que nunca trafegou e também pontos na carteira sem ter cometido infração de trânsito.

Questionada pelos agentes, a condutora informou que adquiriu o respectivo veículo pela quantia de R$ 15 mil. Em seguida, ela foi encaminhada à Central de Flagrantes da Delegacia de Teixeira de Freitas (BA), para formalização dos procedimentos.

