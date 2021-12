Mulher é presa pela PRF com dois quilos de cocaína em Conquista

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira, 10, transportando dois quilos de cocaína de São Paulo/SP para Salvador. A droga era transportada no compartimento de cargas de um ônibus interestadual que fazia a linha Campinas/SP – Salvador.

Durante uma abordagem ao veículo, os policiais verificaram no bagageiro uma mochila contendo dois tabletes de cocaína. A mochila estava escondida dentro de uma mala para dificultar a fiscalização. A passageira, de 20 anos, dona da mala foi identificada e disse que um homem desconhecido colocou a mochila com a droga dentro da sua mala, no distrito de Itaquera/SP. Quando chegasse em Salvador, o destinatário entraria em contato por telefone. A mulher revelou ainda que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia de polícia judiciária local junto com o entorpecente, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

