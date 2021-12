Mulher é presa no aeroporto de Salvador ao tentar embarcar com cocaína

Uma mulher de 50 anos foi presa no aeroporto internacional de Salvador na noite desta segunda-feira, 9, ao tentar embarcar com 2 kg de cocaína.

De acordo com a Polícia Federal, a suspeita - que tinha como destino Portugal - escondeu o entorpecente no fundo falso da mala. A PF informou que a cocaína foi encontrada na cor preta, devido à mistura de polímeros e corantes que também deixam a droga com aparência de borracha.

A mulher irá responder por crime de tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.

