Mulher é presa na BR-116 por transportar crack e cocaína

Um mulher foi presa no Km 830 da BR-116, no trecho do município baiano de Vitória da Conquista, transportando crack e cocaína em um ônibus. O fato ocorreu nesta segunda-feira, 19.

O flagrante foi registrado quando policiais rodoviários federais abordaram um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo/SP - Natal/RN. Durante a fiscalização, os policiais encontraram, no bagageiro, em uma mala de cor verde, quatro tabletes de entorpecente, sendo três de crack e um de cocaína.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher identificada como a proprietária da droga informou à equipe que receberia uma quantia em dinheiro para o transporte do material.

A mulher foi detida e encaminhada à delegacia de polícia judiciária local onde responderá por tráfico de drogas.

