Mulher é presa na BR-101 com 45 quilos de maconha

Uma mulher de 36 anos foi presa com 45 kg de maconha, na BR-101, próximo a Teixeira de Freitas (distante 801 km de Salvador). Durante operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Civil e Militar, o veículo de placa de Minas Gerais que seguia de Curitiba para Recife dirigido por ela foi abordado. No porta malas do carro, os policiais encontraram a droga em 45 tabletes.

De acordo com a PRF, a mulher informou ter sido contratada por outra mulher para levar a droga de Campos/RJ até o ponto de apoio da cidade baiana. O receptador da droga, de 34 anos e morador de Santa Cruz Cabrália/BA, foi identificado pelos policiais no local da entrega e também foi detido.

Após diligências, a equipe verificou que ele, recentemente, havia cumprido pena no presídio de Teixeira de Freitas por outro crime relacionado com o tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Local.

