Mulher é presa enterrando drogas em terreno baldio em Jequié

Uma mulher foi presa em flagrante enterrando drogas em um terreno baldio em Jequié, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Laiana Eduardo Pereira foi encontrada nesta quinta-feira, 5, cavando um buraco com uma pá. A droga estava armazenada em sacos plásticos.

A polícia apreendeu 14 kg de maconha prensada com ela, além de uma porção de cocaína e uma balança. O flagrante foi feito após uma denúncia anônima informar que uma mulher estava enterrando drogas na rua Senhor do Bonfim. O caso foi registrado na Delegacia de Jequié.

adblock ativo