Mulher é presa em flagrante por porte ilegal de arma em Feira de Santana

Um mulher foi presa em flagrante por porte ilegal de arma na noite de quarta-feira, 9, no conjunto Feira IX, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do Site Acorda Cidade, os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 65ª Companhia Independente, estava realizando rondas no conjunto quando visualizaram um veículo Voyage suspeito.

Ainda de acordo com o site, o carro seguia em direção oposta e com vidros escuros, o que impossibilitava ver quem estava dentro. Após a observação, os policiais realizaram um retorno, e acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura dando voz de parada à mulher.

Durante a abordagem no veículo, os policiais encontraram uma pistola da marca Taurus, calibre 380 municiada com 15 cartuchos.

A mulher não identificada foi apresentada à Delegacia, onde fora autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

