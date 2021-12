Mulher é presa em Feira de Santana com 1.091 porções de drogas

Uma mulher, identificada como Maria Telma Oliveira dos Santos, foi presa em flagrante no município de Feira de Santana, a 106 km de Salvador, com 1.091 poções de drogas. Com Maria foram encontradas 966 trouxas de maconha, 118 pinos de cocaína e sete pedras grandes de cocaína.

Os policiais militares faziam abordagens a veículos e transeuntes, no bairro Feira IV, quando a suspeita teria tentado passar com algumas sacolas. Durante revista o material foi encontrado.

Maria e todos os entorpecentes foram apresentados na Central de Flagrantes, localizada no bairro Sobradinho, em Feira de Santana.

