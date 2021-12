Mulher é presa com porções de drogas prontas para venda

Uma mulher presa em flagrante com 48 porções de entorpecentes e acessórios utilizados no comércio ilegal de drogas durante a operação Chapada Forte. A ação visa combater Crimes Violentos Letais Intencionais e Contra o Patrimônio. O caso aconteceu na Chapada, no município de Itaberaba, região da Chapada Diamantina, na noite desta sexta-feira, 3.

De acordo com a Secretaria de Segurança da Bahia (SSP), a prisão aconteceu durante as Rondas Especiais (Rondesp) no bairro Irmã Dulce. Um casal chamou a atenção dos agentes e, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem correu.

Os itens foram localizados em uma portada pela suspeita. Com a mulher, foram apreendidas 43 porções pequenas e médias de maconha, um pino de cocaína, embalagens para as drogas e duas balanças.

Segundo informações do major Eduardo Neves, comandante da Rondesp Chapada, a mulher e o material foram conduzidos à Delegacia Territorial de Itaberaba.

Balanço

A Operação Chapada Forte também abordou 74 pessoas, 32 veículos de duas e quatro rodas e três estabelecimentos comerciais.

