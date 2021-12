Mulher é presa com drogas avaliadas em R$ 1 milhão em Alagoinhas

Marise dos Reis Santo, de 33 anos, foi presa na noite do sábado, 18, com drogas avaliadas em cerca de R$ 1 milhão no condomínio Brisas do Catu, em Alagoinhas (distante a 108 km de Salvador).

Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), equipes do 4° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Alagoinhas) chegaram até o local após denúncia anônima de que uma mulher traficava drogas dentro de um apartamento.

No imóvel, os PMs teriam percebido o nervosismo da suspeita e, em seguida, e fizeram buscas. Em um dos cômodos, foram encontrados 36 tabletes de maconha prensada, 3 kg da mesma erva em sacos, três tabletes de cocaína e nove trouxas grandes do mesmo pó.

Ainda no apartamento, os militares localizaram uma pistola calibre 9mm (uso restrito), carregador, munições, cadernos com anotações, três balanças, pouco mais de R$ 1 mil em espécie e embalagens plásticas para comércio de entorpecentes.

O caso foi registrado, na 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas). Marise foi autuada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.

