Mulher é presa com droga e munição capaz de derrubar avião

A estudante de enfermagem, identificada como Ana Paula Ribeiro, 28 anos, foi flagrada transportando mais de 15 quilos de pasta base de cocaína pura, além de munições. De acordo com o delegado Adailton Adan, as munições apreendidas com a suspeita têm poder de fogo suficiente para derrubar uma aeronave ou causar avarias em carros-fortes.

Ana Paula foi apresentada à imprensa na manhã desta quinta-feira, 19, no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Praça Piedade, em Salvador. De acordo com a polícia, ela foi presa em flagrante nesta quarta, 18, durante operação conjunta das polícias Civil e Rodoviária Federal na BR-324, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A jovem estava a bordo de um ônibus de viagem que saia de Salvador com destino a Cuiabá, no Mato Grosso. Os tabletes de cocaína e as munições estavam numa mala, no compartimento de bagagens do coletivo.

Interrogada pelo delegado, Ana Paula afirmou que recebeu a proposta de uma amiga para buscar a encomenda, cujo conteúdo não lhe foi informado. Ela ainda declarou que receberia R$ 1 mil pelo serviço, assim que retornasse ao Mato Grosso.

Ele também afirmou que as investigações prosseguem para apurar as declarações da presa. A estudante foi encaminhada para audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

