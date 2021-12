Mulher é presa com droga dentro de bolsa de bebê

Uma mulher foi flagrada com drogas dentro de uma bolsa de bebê. De acordo com o site Liberdade FM, Angélica Queiroz Soarez, 20 anos, estava dentro de um ônibus intermunicipal na rodoviária de Poções. Policiais realizavam abordagem de rotina no veículo, quando suspeita da atitude da jovem, que estava acompanhada de um bebê de quatro meses.

Ao abordá-la, os policiais encontraram 1 kg de cocaína na bolsa do bebê. Angélia, que mora em Jequié, transportava o produto para Vitória Conquista. Ela foi levada para a delegacia da cidade e a criança encaminhada para o Conselho Tutelar.

