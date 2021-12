Mulher é presa com 'cocaína líquida' escondida em latas na Bahia

Uma mulher de 49 anos foi presa dentro de um ônibus interestadual após ser flagrada transportando dois quilos de uma substância análoga à cocaína em forma líquida. A prisão ocorreu neste domingo, 6, no km 830 da BR-116, no trecho de Vitória da Conquista (a 516 quilômetros de Salvador).

De acordo com a polícia, a substância estava escondida em latas de açaí e de guaraná. A suspeita, que não teve o nome revelado, disse à guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tinha recebido a droga em São Paulo e que a substância seria entregue na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

Conforme a PRF, o entorpecente seria enviado pelos Correios para a China e África. A mulher ainda informou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. Ela foi detida e enviada, juntamente com a mercadoria apreendida, para a delegacia da cidade.

adblock ativo