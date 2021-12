Mulher é presa com arma e munições em Eunápolis

Uma mulher foi presa com arma e munições nesta quarta-feira, 27, na cidade de Eunápolis (a 712 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, Horgana Silva Oliveira, de 20 anos, foi presa em flagrante. Ela teria tentado dispensar a arma, jogando por uma janela, quando percebeu a aproximação dos policiais.

Com a suspeita foram apreendidos um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e cinco munições. A polícia suspeita que a arma seja do namorado de Horgana.

adblock ativo