Mulher é presa com arma e munições em acampamento cigano em Olindina

Uma mulher foi presa nesta terça-feira, 20, em um acampamento cigano com arma e munições, no Km 82 do município de Olindina, 216 km de distância de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão foi efetuada por conta de um mandado de busca e apreensão emitido por equipes da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) no acampamento. Fátima Barreto dos Santos, de 43 anos, foi flagrada com a posse de um revólver calibre 38, municiada. No local foram encontrados três veículos com restrição judicial, um deles com adulteração de sinal identificador, a quantia de R$ 12,8 mil, vários cheques e notas promissórias, além de câmeras espalhadas por todo acampamento, usadas para prevenir a chegada da polícia.

A ação, cujo mandado foi expedido pela Comarca de Olindina, teve como objetivo reprimir os crimes contra o patrimônio, venda de armas e drogas, roubos e furtos de veículos, além de extorsão e agiotagem. As equipes da Polícia Civil foram compostas por policiais do SI da sede, DRFR e as DTs de Alagoinhas, Catu, Inhambupe, Araças, Itapicuru e Olindina.

adblock ativo