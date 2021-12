Mulher é presa com 50 kg de drogas em ônibus de turismo na BR-116

Uma mulher de 35 anos foi presa na manhã deste domingo, 8, com cerca de 50 kg de substância análoga à maconha, em Jequié (a 364 km de Salvador). A prisão ocorreu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 677 da BR-116.

A suspeita estava em um ônibus de turismo que seguia de São Paulo (SP) para Aracaju (SE), portando 70 tabletes do entorpecente no compartimento de bagagens do veículo.

A mulher receberia cerca de R$ 2 mil para o transporte da droga. Ela informou à polícia que já havia realizado o mesmo procedimento no ano de 2005, levando 20 kg de maconha de São Paulo (SP) para Maceió (AL).

Detida, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária local e responderá por tráfico de drogas.

