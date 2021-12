Mulher é presa com 35 kg de drogas em Feira de Santana

Juliana de Souza foi presa na tarde desta sexta-feira, 23, com cerca de 35 kg drogas em uma casa no bairro do SIM, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Conforme o Blog Central de Polícia, a suspeita, que era monitorada por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), foi surpreendida enquanto saia para entregar 4 porções de crack a bordo de uma moto.

Após a apreensão inicial, mais 29 tabletes de maconha, três de cocaína e crack, além de duas balanças e material utilizado para embalar entorpecentes foram encontrados dentro da residência de Juliana de Souza.

Encaminhada à delegacia, a suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

As drogas foram levadas para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE)

